Brexit : Le passeport est désormais obligatoire pour les Européens entrant au Royaume-Uni

A partir de ce vendredi 1er octobre, les citoyens européens ou suisses ne pourront plus utiliser leur carte nationale d’identité pour rentrer au Royaume-Uni. Brexit oblige, il leur faudra désormais présenter un passeport.

Dans un communiqué, le ministère de l’intérieur britannique affirme que ce changement permettra d’« empêcher les bandes criminelles organisées et autres personnes d’abuser du système », car les cartes d’identité constituent, selon lui, un document « non sécurisé ». Selon le ministère, 48 % des faux documents détectés en 2020 à la frontière étaient des cartes d’identité européennes ou suisses. Ces documents sont « plus faciles à contrefaire que les passeports », affirme le ministère, et certains « ne comportent pas de données biométriques ».