Brume localement dense, aux premières heures de la journée, notamment sur les zones basses, les régions avoisinantes aux barrages, les forêts et les oueds et près des côtes. L’Institut national de la météorologie (INM) met en garde dans ce cadre les usagers de la route.

Le temps sera généralement peu nuageux, les nuages deviendront plus denses sur le nord, le centre et le sud-est avec quelques pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur nord faible et modéré. La mer sera ondulée à peu agitée. Les températures seront en légère baisse, les maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés et atteindront moins de 08 degrés dans les hauteurs ouest.