BSB Toyota sponsor officiel de la 46eme edition du festival international Om Ezzine de Jemmel

Fidèle à son engagement, BSB TOYOTA réaffirme encore une fois la place privilégiée qu’elle accorde à la culture en tant que sponsor officiel de la 46ème édition du Festival International Om Ezzine Jemmel.

Le Festival International Om ezzine est considéré comme l’un des festivals arabes et africains les plus importants. Il œuvre à faire la promotion des arts musicaux et des arts de la scène et prendra place, comme chaque année, à la ville de Jemmel. Après deux ans d’absence dues à la crise sanitaire, le festival reprend cette année du 20 juillet au 08 août 2022.

Cette 46ème édition mise sur une programmation tunisienne et internationale incluant des styles musicaux différents tels que le rap, la musique tunisienne, la musique du monde, la musique pop … Et des productions nationales et internationales de théâtre et de danse. BSB TOYOTA œuvre à être au diapason du développement culturel en Tunisie. Elle est considérée aujourd’hui comme un mécène culturel dans la scène tunisienne, grâce à sa collaboration avec de multiples manifestations culturelles.