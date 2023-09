BT : Toujours plus de bénéfices

Les étatsfinanciers intermédiaires de la Banque de Tunisie pour le 1er semestre 2023, font apparaître un total bilan de 7.483.398 mille DT et un bénéfice net de la période s’élevant à 76, 397 MDT. Ce résultat semestriel, s’inscrit en hausse consécutive par rapport aux 65,804 MDT du 1er semestre 2022.

Il intervient après un résultat d’exploitation de 391,862 MDT, en hausse lui aussi, un PNB de plus de 227 MDT et qui s’est accru de plus de 22,5 MDT en glissement annuel, et malgré des charges d’exploitation de presque 121,4 MDT, dont 44,897 en impôts sur les bénéfices