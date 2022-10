BTS BANK: Une ligne de financement 12 MD pour le financement de la saison céréalière 2022-2023

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK) a dévoilé qu’une ligne de financement de 12 millions de dinars a été consacrée pour financer les petits agriculteurs avec des conditions de financement avantageuses contre une enveloppe de 10 MD allouée au cours de la dernière saison agricole.

Cette ligne s’inscrit dans le cadre de financement de la saison céréalière 2022-2022, selon les données publiées par la banque.

La BTS vise, également, à élargir le cercle des bénéficiaires de ces crédits au profit des agriculteurs issus de 10 gouvernorats (Béja ,Jendouba , El Kef ,Siliana ,Nabeul , Bizerte ,Zaghouan , Manouba – Ariana et Kairouan), et ce à travers des financements directs ou à travers les associations de micro-crédits ou en partenariat avec la Coopérative Centrale des Grandes Cultures « CCGC » et la Coopérative Centrale du Blé « COCEBLE ».