Budget de l’Etat tunisien : Une cagnotte de 2,2 Mds DT en 2 mois

Selon le Directeur général de Tunisie Clearing, l’objectif de 700 MDT pour la deuxième tranche de l’emprunt obligataire a été largement dépassé, avec 844 MDT récoltés. Cette souscription fait suite à une première tranche survenue en février, durant laquelle 715 MDT sur les 700 MDT visés avaient été obtenus. Lors de cette nouvelle phase, les montants ont été souscrits à 78% par des intermédiaires en bourse et à 22% par des banques, concernant les titres de catégorie B pour 686 MDT et de catégorie C pour 153,8 MDT. L’objectif annuel du gouvernement fixé à 2, 800 Mds DT sur l’année est atteint à 56 %, alors que deux tranches supplémentaires sont prévues d’ici la fin de l’année.

A ces 1,559 Mds DT récoltés en Obligataires sur le marché domestiques en seulement deux mois de 2023, s’ajoutent les 6,662 Mds DT en ressources budgétaires récoltés par les services fiscaux du MTF (Ministère tunisien des finances). Un montant (6,662 Mds DT) qui dégageait un solde budgétaire de 677,2 MDT. Une cagnotte qui s’ajoute aux 1,559 Mds des Obligataires, pour atteindre théoriquement à fin février 2023 le solde de 2,236 Mds.