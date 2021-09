Bulletin spécial: Des pluies orageuses sont attendues au Nord-est et au Sahel

Les cellules orageuses qui se sont formées cet après-midi dans les hauteurs de l’Ouest du pays, gagneront progressivement les délégations de l’Est, selon un bulletin de suivi publié, mercredi, par l’Institut National de la Météorologie.

- Publicité-

Temps parfois très nuageux, à partir de cette nuit. Des pluies orageuses sont attendues au Nord-est et dans la région du Sahel.

Vents modérés, avec une vitesse atteignant 40 km/h dans les côtes de l’est.

Mer ondulée à agitée dans les côtes ‘Est.

Cette nuit, les températures seront comprises entre 22°c et 26°c dans les régions de l’Ouest, du Nord et du Ccentre. Elles oscilleront entre 26°c et 30°c dans le reste des régions.