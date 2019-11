BV Solutions remporte le marché des systèmes de sécurité du champ gazier de Miskar

Bureau Veritas Solutions – Marine & Offshore (BV Solutions), la marque de conseil et d’externalisation de Bureau Veritas, leader mondial des services d’essais, d’inspection et de certification, a remporté, lundi 25 novembre, un contrat cadre de trois ans avec Shell Tunisia Upstream Ltd. Pour la fourniture des services de soutien à la gestion de l’intégrité des actifs.

Sont concernés par le marché les services techniques de sécurité, les services d’intégrité et d’inspection des actifs et les services d’appui général. Il s’agit de maintenir l’intégrité des systèmes de sécurité des procédés et des barrières critiques dans les installations terrestres et offshore de Shell du champ Miskar en Tunisie.

“Nous sommes ravis de continuer à fournir des services à notre large éventail de clients à travers le monde, et nous sommes particulièrement heureux d’ajouter Shell Tunisie à cette liste “, a déclaré Paul Shrieve, vice-président, Offshore & Services, BV Solutions.