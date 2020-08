Cafouillage à Carthage , Arsenal d’aides sociales pour les élèves et les étudiants nécessiteux , L’échiquier politique en effervescence à 3 jours du vote de confiance

Mémorandum d’entente entre Le Ministère des Finances et la BNA Généralisation et valorisation d’une offre de placement pour les TRE Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’enrichissement de son offre de produits et services bancaires et consciente […] Assemblée constitutive du Fonds tunisien de l’investissement Le ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Mohamed Slim Azzabi, a donné vendredi le coup d’envoi effectif du Fonds tunisien de l’investissement, conformément à la loi […]