Calendrier des examens dans les écoles primaires

Le ministère de l’Éducation a fait savoir que les examens oraux et écrits dans les écoles primaires commencent le 9 juin prochain et se poursuivent jusqu’au 21 du même mois.

Le ministère a ajouté dans un communiqué sur sa page Facebook que les épreuves orales et appliquées se dérouleront du 9 au 15 juin, et les épreuves écrites du 16 au 21 juin 2021.

Le ministère a souligné le principe de flexibilité adopté depuis la rentrée scolaire en laissant une marge de manœuvre au directeur de l’école primaire en coordination avec le cadre pédagogique pour réaliser les épreuves d’évaluation en fonction de l’espace et des moyens disponibles dans l’établissement avec la nécessité de respecter les dispositions du protocole sanitaire.

