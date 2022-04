Campagne d’exactions israéliennes à Jénine en Cisjordanie occupée

L’armée israélienne a mené dimanche une nouvelle opération musclée dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée d’où étaient originaires les auteurs de deux attaques meurtrières à Tel-Aviv.

Ailleurs en Cisjordanie, une quadragénaire veuve et mère de six enfants a succombé à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé et l’agence de presse Wafa.

Tôt le matin, des soldats israéliens ont lancé des opérations dans les secteurs de Tulkarem et Jénine, où ont eu lieu des échanges de tirs entre des Palestiniens et les militaires, a indiqué à l’AFP une source israélienne en faisant état de 20 arrestations.

Selon le ministère palestinien de la Santé, 10 Palestiniens ont été blessés, dont trois à Jénine et quatre à Tulkarem. L’armée n’a fait état d’aucun blessé dans ses rangs.

« L’Etat d’Israël est passé à l’offensive (…) et fera tout ce qui est nécessaire pour venir à bout du terrorisme. Nous réglerons les comptes avec tous ceux qui sont liés, directement ou indirectement aux attaques » meurtrières qui ont frappé Israël depuis le 22 mars, a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett au début de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Loin de la région de Jénine, près de Husan dans le sud du territoire palestinien occupé par Israël, la Palestinienne Ghada Sabatine touchée par des tirs israéliens a reçu des premiers soins sur place de la part des soldats avant d’être transportée par le Croissant-Rouge palestinien dans un hôpital près de Bethléem. Elle y est décédée après avoir perdu « beaucoup de sang », selon des sources médicales.

L’armée a confirmé avoir ouvert le feu sur le « bas du corps » de la femme près de Husan, affirmant qu’elle se dirigeait de façon « suspecte » vers des militaires malgré des « tirs de semonce ».