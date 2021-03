Campagne Printemps après-vente Italcar

Campagne Printemps après-vente ItalcarItalcar, le concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep, pense à votre sécurité et met à votre disposition des techniciens spécialisés qui prendront en charge le check up gratuit de votre voiture du 15 Mars jusqu’au 15 Avril. Cette offre contient:

-Check-up total gratuit.

-15 % de remise sur les pièces d’origine(des familles freinage, distribution et l’embrayage)

-15% sur la main d’œuvre

-Désinfection totale de la voiture gratuite.

En fait, pour rouler sans stress : Le check up du véhicule est essentiel ! Une révision de la voiture s’impose pour que les trajets se fassent sans encombre, notamment lorsque la distance à parcourir est trop importante. Lecheck-up permet de pallier les éventuelles pannes, de minimiser les risques d’accidents et de renforcer la sécurité en cours de route. Cette action anticipe les problèmes qui peuvent survenir. Le recours au service des experts est même conseillé pour êtresûr de l’état du véhicule.L’Offre est disponible chez Italcar et son réseau officiel.