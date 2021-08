Canada : Justin Trudeau convoque des élections anticipées

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé dimanche un scrutin anticipé pour le 20 septembre, moins de deux ans après les dernières élections fédérales, estimant qu’avec la pandémie le pays se trouvait dans un moment « historique ».

« La gouverneure générale a accepté ma demande de dissoudre le Parlement. Les Canadiens iront donc aux urnes le 20 septembre », a-t-il déclaré depuis la capitale fédérale Ottawa.

Selon lui, le pays vit un « moment historique » et il est donc « extrêmement important que les Canadiens puissent choisir comment on va sortir de cette pandémie et comment on va rebâtir en mieux ». « Nous allons maintenant faire des choix pas seulement pour les mois mais pour les décennies à venir ».

« Je vous demande d’appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux » qui prône « un système de santé fort, le logement abordable et un environnement protégé », a-t-il précisé lançant certaines des grandes thématiques de sa campagne.