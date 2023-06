Canada : La fumée des incendies atteint la France et fait suffoquer Montréal

Les feux qui ravagent le Canada n’en finissent pas de brûler, et ils sont désormais à l’origine de la fumée enveloppant Montréal depuis des jours. Un panache de fumée qui devrait même atteindre la France par la côte Ouest ce lundi 26 juin, selon Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre, cité par HuffPost.

Depuis début juin, les feux de forêts sont insatiables outre-Atlantique : au total, plus de 4,6 millions d’hectares ont été avalés par les flammes dans plusieurs régions canadiennes, comme l’Alberta. La fumée émanant de ces feux pollue, et cent millions d’Américains ont même reçu par une alerte sur la qualité de l’air.

Après New York, c’est maintenant le Québec qui se retrouve enfumé. Particulièrement la ville de Montréal, devenant la ville la plus polluée du monde selon une étude de l’Iqair, une entreprise suisse spécialisée dans la surveillance et la protection contre les polluants atmosphériques. Sur les réseaux sociaux, les habitants de la ville témoignent de leur difficulté à respirer.