Canada : Trudeau met fin aux mesures d’urgence de la loi d’exception

Après trois semaines de manifestations contre les mesures sanitaires instaurées au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, mercredi 23 février, la fin des mesures d’urgence prévues dans la loi d’exception, invoquée la semaine dernière, pour mettre fin à ces mobilisations.

« On constate qu’on n’est plus en situation d’urgence. C’est pourquoi le gouvernement fédéral met fin à la loi sur les mesures d’urgences », a déclaré Justin Trudeau, précisant que cette révocation devrait être effective « dans les heures à venir ». Cette mesure visait à mettre un terme au siège d’Ottawa débuté le 29 janvier et à lever les blocages qui paralysaient des postes frontières en Alberta et au Manitoba.