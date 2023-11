Canada/USA : Un véhicule explose au niveau d’un pont frontalier, deux personnes décédées

Deux personnes sont décédées ce mercredi 22 novembre à la suite d’une explosion d’un véhicule au niveau d’un pont frontalier entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du Niagara.

« La situation est manifestement très grave aux chutes du Niagara. Un véhicule a explosé au niveau du pont Rainbow Bridge », a expliqué Justin Trudeau devant le Parlement. « Il y a encore beaucoup de questions et nous essayons d’obtenir des réponses le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

La Maison Blanche a quant à elle fait savoir qu’elle avait informé le président Joe Biden de l’explosion.

