Canal de Suez: Le trafic revient progressivement à la normale

La fin d’une semaine de confusion et de pertes colossales pour la marine marchande. Lundi 29 mars, l’Ever Given, porte-conteneurs de 400 mètres de long et de 59 mètres de large qui était bloqué en travers du canal de Suez (Égypte) a finalement été dégagé. Cette artère du transport maritime mondial reprend progressivement son activité normale.

- Publicité-

Le navire battant pavillon panaméen a finalement pu être remis à flot après des jours d’opérations. C’est à la faveur d’une marée haute que le navire a pu être dégagé des berges. Désormais, une enquête devra être menée pour comprendre l’origine de l’incident – elle devrait, si l’Égypte ne décide pas de s’en saisir, être confiée au Panama.

Il faut également quantifier les dégâts financiers de cette semaine d’arrêt. L’Égypte, qui fait payer la traversée du canal de Suez, tire 20% de son budget national de cette zone et a dû se priver de cette manne financière, pour un temps. Les compagnies maritimes accusent également le coup. Maersk précisait la veille du déblocage que «chaque jour où le canal reste bloqué, les effets d’entraînement sur la capacité et les équipements mondiaux continuent d’augmenter et le blocage déclenche une série de nouvelles perturbations et de retards dans le transport maritime mondial qui pourraient prendre des mois à se résorber, même après la réouverture du canal».