Canicule: Des bus de substitution pour pallier les perturbations du trafic

Des bus de substitution seront mis à la disposition des passagers afin de pallier les perturbations du trafic sur certaines lignes de métro suite à la vague de chaleur que connait actuellement le pays, a annoncé vendredi la Société des Transports de Tunis (Transtu).Dans un communiqué, la Transtu a expliqué que la forte chaleur conjuguée à la vétusté de la flotte a provoqué une série de pannes techniques qui ont été à l’origine de la perturbation et du ralentissement du trafic.D’après la même source, la canicule impacte les composants électroniques et leur mode de fonctionnement ainsi que les compresseurs, ce qui est de nature à provoquer des pannes récurrentes. Dans ce contexte, la Transtu a souligné qu’elle s’engage à intervenir auprès des usagers de métro en cas de nécessité et à les orienter vers les stations des bus de substitution.

