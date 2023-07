Canicule: Le mercure grimpera jusqu’à 49°c lundi et mardi

Le mercure continue de grimper lundi et mardi. Des températures très élevées accompagnées de coups de sirocco sont prévues dans la plupart des régions de la Tunisie, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié lundi.

Elles dépasseront même localement les températures record, particulièrement, dans le nord et le centre-est. Les maximales oscilleront entre 42°c et 49°c.

Le mercure devrait descendre à partir de mardi après-midi dans le nord, puis progressivement dans les régions du centre et du sud. Les températures avoisineront ainsi la moyenne normale mercredi et jeudi. Elles devraient remonter cependant vers la fin du mois. Elles seront supérieures à la normale, avec un écart variant entre 4°c et 8°c.

