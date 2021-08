Canicule : le ministère de la santé rappelle la nécessité de respecter les mesures préventives

Suite à la canicule enregistrée au cours de ces derniers jours, le ministère de la santé a souligné mardi, la nécessité de respecter les mesures préventives afin d’éviter les complications sanitaires en particulier chez les personnes âgées et les enfants.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué, qu’il convient de boire des quantités suffisantes d’eau (pas moins d’un litre et demi par jour) et d’éviter de sortir entre 11h et 15h.

Il est aussi recommandé de rester dans les pièces les plus fraîches, de baisser les rideaux pendant la journée et d’ouvrir les fenêtres pendant la nuit.

Il convient aussi de se doucher à l’eau tiède et de prendre des repas riches en sels minéraux.

En outre, le ministère recommande d’éviter l’effort physique intense et de marcher à l’ombre tout en mettant un chapeau sur la tête et en portant des vêtements amples en coton aux couleurs clairs.

En cas de nausée, maux de tête ou déshydratation, suite à l’exposition prolongée au soleil, il est conseillé de contacter son médecin.