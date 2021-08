Canicule : Un nouveau lot de 5 records, mercredi

L’institut national de météorologie a annoncé, jeudi, sur sa page officielle Facebook, que cinq records ont été enregistrés hier, notamment Kairouan où a été relevée la température la plus élevée de l’histoire de la Tunisie.

En fait, Kairouan est deuxième au monde et première en Afrique dans le classement des régions les plus chaudes, avec des températures atteignant 50,3, ce qui est considéré comme le plus élevé depuis la création de la station, dépassant le précédent record enregistré en 1968.

Il est à noter que les températures les plus élevées en Tunisie ont été précédemment enregistrées et étaient de 50,1 le 26/07/2005.

Un deuxième record a été établi à Sidi Bouzid, 47,4, dépassant ainsi le précédent record de 46,8 enregistré le 12 août 1960.

Un troisième record a été établi à Sfax, qui a atteint 45,8, dépassant le précédent record de 45,7 enregistré en 2005.

Un quatrième record a été établi à Kelibia, 43,5, dépassant le précédent record de 40,7 enregistré le 08/12/1987, a été dépassé.

Un cinquième enregistré à Nabeul 46,3 et dépassant le précédent record 45,5 du 1er août 2018.

Les dix stations les plus chaudes d’Afrique étaient tunisiennes et algériennes.