Canicule:Le ministère de l’agriculture appelle les éleveurs à prendre les précautions préventives nécessaires

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé les éleveurs et les producteurs à prendre les précautions préventives nécessaires pour limiter l’impact de la canicule enregistrée, au cours de cette période, dans les différentes régions du pays sur les volailles, les légumes et les fruits , surtout avec cette hausse sans précédent des températures qui ont atteint un niveau record.

Dans un communiqué publié, lundi, le département de l’agriculture a appelé au contrôle continu des poulaillers tout en assurant le bon fonctionnement de tous les équipements et en offrant des quantités suffisantes d’eau pour les bétails. Il s’agit, en outre, de maitriser la ventilation des espaces d’élevage, en plus d’éviter tout ce qui cause du stress aux animaux et rationaliser l’alimentation.

En ce qui concerne les légumes et les fruites, le ministère a exhorté l’intensification des opérations d’irrigation en fonction des quantités disponibles sur toutes les cultures et plantations pour réduire l’effet des coups de sirocco sur les feuilles et les fruits et l’élimination des mauvaises herbes parasites pour réduire le déclenchement des incendies.