Capital Intelligence dégrade les notes de 5 banques tunisiennes

L’agence de notation Capital Intelligence Ratings a annoncé aujourd’hui , vendredi 14 octobre, avoir abaissé les notes de 5 banques tunisiennes , assortie de perspectives négatives.

Ainsi , la la note en devises étrangères à long terme (LT FCR) de la Banque Nationale Agricole (BNA) a été abaissée de ‘B’ à ‘B-‘ alors que sa note en devises étrangères à court terme (ST FCR) a été confirmée à ‘B’. Dans le même temps, CI Ratings a abaissé la note intrinsèque ou Rating autonome de la Banque (BSR) de la BNA de « b » à « b-« . Les perspectives pour le FCR LT et le BSR restent négatives. La note de solidité financière de base (CFS) de la banque, » b+ « , et le niveau de soutien extraordinaire (ESL), » modéré « , ont tous deux été confirmés.

De même CI Ratings a abaissé la note en devises étrangères à long terme de la Société Tunisienne de Banque de ‘B’ à ‘B-‘ et a confirmé celle devises étrangères à court terme à ‘B’. Elle a également abaissé la note de la STB en tant que banque autonome (BSR) de ‘b’ à ‘b-‘. La perspective pour le FCR LT et le BSR reste négative. La note de solidité financière de base de la banque, » b+ « , et le niveau de soutien extraordinaire (ESL), » modéré « , ont tous deux été confirmés.

Capital Intelligence a, en outre, dégradé la note en devises étrangères à long terme d’Attijari Bank de ‘B’ à ‘B-‘ mais confirmé sa note en devises étrangères à court terme à ‘B’. CI Ratings a abaissé la note de la banque autonome (BSR) d’AB de « b » à « b-« . Les perspectives restent négatives. La note de solidité financière de base d’AB de ‘bb’ et le niveau de soutien extraordinaire de modéré ont tous deux été confirmés.

L’agence de rating a aussi abaissé la note en devise étrangère à long terme et la note intrinsèque (BSR) de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) de ‘B’ et ‘b’ à ‘B-‘ et ‘b’, respectivement. La perspective des deux notes reste négative. Dans le même temps, CI Ratings a confirmé la note de la Banque en devises étrangères à court terme (ST FCR) de ‘B’, la note de solidité financière de base (CFS) de ‘bb’ et le niveau de soutien extraordinaire (ESL) de modéré.

Enfin, Capital Intelligence abaissé la note en devises étrangères à long terme de l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) de ‘B’ à ‘B-‘, et confirmé celleen devises étrangères à court terme à ‘B’. Dans le même temps, CI Ratings a abaissé la note de la banque autonome de ‘b’ à ‘b-‘. Les perspectives restent négatives. La note de solidité financière de base de la banque de ‘bb-‘ et le niveau de soutien extraordinaire , incertain, ont également été confirmés.