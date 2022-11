Caravane sanitaire multidisciplinaire au profit des habitants de la région Belkhir à Gafsa

Le bureau de Tunis de l’Association koweïtienne « Aide directe » a organisé, aujourd’hui, dimanche, une caravane sanitaire multidisciplinaire composée de médecins spécialistes de l’hôpital universitaire de Sahloul à Sousse au profit des habitants de la région Belkhir (gouvernorat de Gafsa).

La secrétaire générale de l’association Belkhir pour la préservation du patrimoine, qui a contribué, aux côtés de la direction régionale de Gafsa et de l’hôpital local de la région, à l’organisation de cette caravane, a fait savoir que l’équipe médicale regroupe des spécialistes en gynécologie-obstétrique, orthopédie, médecine dentaire, pédiatrie, chirurgie oncologique, médecine interne, endocrinologie, diabète, tension artérielle et médecine familiale.

Elle a ajouté que les spécialistes ont effectué des consultations à l’hôpital Belkhir au profit de 500 bénéficiaires de la région. Des campagnes de dépistage de maladies chroniques, notamment, le diabète, la tension artérielle et le cancer ont, également, eu lieu à cette occasion. L’Association « Aide directe » a fourni des quantités de médicaments qui ont été distribués aux patients ayant subi des examens médicaux, a-t-elle ajouté.

A noter que l’hôpital local de Belkhir manque de médecins spécialisés et dispose uniquement, d’un médecin généraliste et d’un dentiste.

Le responsable du service des projets au sein de l’association, Walid Nouikes, a indiqué que cette caravane sanitaire s’inscrit dans le cadre du renforcement de la médecine spécialisée dans la région, soulignant qu’il s’agit de la première caravane du genre dans la région de Belkhir et de la sixième organisée par l’association dans le gouvernorat de Gafsa, au titre de l’année 2022.

