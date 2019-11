Carrefour inaugure le plus grand magasin du Sahel dans le plus grand Mall de Tunisie

UHD, filiale du Groupe UTIC et leader de la grande distribution en Tunisie, a le plaisir d’annoncer l’inauguration le vendredi 22 novembre 2019 de sontroisième hypermarché Carrefour,situé en l’occurrence au centre commercial Mall of Sousse.

Ce nouvel hypermarché Carrefour sera le premier magasin de ce formatà être déployé dans la région du Sahel.

Carrefour Mall of Sousse : l’hypermarché dans toute sa dimension

Carrefour Mall of Sousse offre à ses clientsun hypermarché digne d’une enseigne leader de son secteur en Tunisie.Un espace de distribution moderne, mettant à la disposition de ses clientsun large assortiment de produits alimentaires et non-alimentaires,tanttunisiens qu’internationaux. L’hypermarché offre également des marques exclusives Carrefour, alliant la qualité au meilleur prix.

Les produits frais sont particulièrement mis en valeur, dans une atmosphère chaleureuse. Une large zone Marché, animée par de véritables professionnels, offre un grand choix de produits frais de qualité, rigoureusement sélectionnés et contrôlés:Fruits et Légumes, Poissonnerie, Boucherie et Volaille, Charcuterie, Crèmerie, Boulangerie et Pâtisserie faits maison…

Un nouvel espace de Restauration propose des menus pour les petites et les grandes faims, cuisinés sur place et à des prix accessibles. On y trouve des formules pour le petit déjeuner, le café, le snacking, le déjeuner ou le goûter, le tout sur place ou à emporter.

L’hypermarché Carrefour Mall of Sousse offre également des Services exclusifs, et fait bénéficier ses clients des Engagements Carrefour pour des achats en toute confiance.

Parmi les atouts de ce magasin de 9 000 m2, un parking de 2 500 places couvertes, et 38 caisses dont des caisses panier et des caisses prioritaires.

Avec l’implantation de cet hypermarché à Sousse, Carrefour contribue au développement économique et social de toute la région du Sahel, en particulier en créant des emplois directs et indirects. De plus, avec son éclairage LED et ses meubles réfrigérés fermés, Carrefour Mall of Sousse contribue au développement durable.

Rendez-vous donc le vendredi 22 novembre 2019 à partir 09h00 pour vivre le rêve et démarrer le voyage des plaisirs, des goûts, des bonnes affaires, et des cadeaux à gagner.

A propos de Carrefour Tunisie

L’enseigne Carrefour est gérée par la société UHD (Ulysse Hyper Distribution), filiale du groupe UTIC (Ulysse Trading &IndustrialCompanies).

Carrefour est l’un des acteurs majeurs de la distribution moderne en Tunisie avec les enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express et Carrefour Cash & Carry, et dispose aujourd’hui d’un réseau d’une centaine depoints de vente répartis sur toute la Tunisie. L’enseigne Carrefour est présente en Tunisie depuis 2001.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.