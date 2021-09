Carrefour Tunisie célèbre ses 2 millions de fans sur Facebook

Début septembre 2021, Carrefour Tunisie a enregistré un nombre record de fans sur sa page Facebook. L’enseigne s’est classée ainsi au top 10 des meilleures pages – des marques – avec plus de 2 millions de fans.

- Publicité-

Créée en 2011, la page Carrefour Tunisie s’est distinguée par son contenu riche et varié : les actualités en magasins, les catalogues en cours, les jeux-concours, les vidéos et les nouvelles offres promotionnelles.

Classée première dans sa catégorie, grande distribution, en termes de nombre de fans, la page Facebook de Carrefour est devenue par ailleurs un canal d’écoute client et de réponse aux différents messages, demandes d’infos ou des réclamations.

Toute au long de l’année, un jeu pour la communauté dont le principe est d’élire le Super-Fan du mois fait gagner 1 000 DT cash en guise de récompense à un(e) des fans très actifs sur la page. A l’occasion du chiffre record de 2 millions de fans, Carrefour Tunisie a décidé d’octroyer pour ce mois-ci 2000 DT à son Super-Fan et a invité les internautes à liker la page et à jouer le jeu à travers des commentaires et des partages, afin d’être inscrits au tirage au sort spécial du mois de septembre 2021.