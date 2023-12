Elu « Meilleur Service Client de l’Année 2024 » Carrefour Tunisie remercie ses clients

L’enseigne Carrefour Tunisie, gérée par la société tunisienne UHD (Ulysse Hyper Distribution), elle-même filiale du groupe tunisien UTIC (Ulysse Trading & Industrial Companies), obtient le titre de « Meilleur Service Client de l’Année 2024 » dans la catégorie grande distribution. Cette distinction, remportée pour la quatrième fois consécutive, souligne l’engagement de Carrefour Tunisie envers ses clients et le souci de bien les servir.

Carrefour Tunisie tient à mettre en avant la qualité de ses services à travers ses divers formats de points de vente : hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité. Le centre d’appel de l’enseigne, disponible tous les jours de 09h00 à 21h00, et son site web marchand dynamique carrefour.tn, enrichissent l’expérience client en offrant des informations utiles et des services personnalisés. La présence active sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, témoigne de son approche moderne, interactive et centrée sur le client.

Cette récompense illustre l’engagement de Carrefour Tunisie à maintenir un standard élevé dans la relation avec sa clientèle, en mettant l’accent sur l’écoute et la satisfaction des besoins. Par ailleurs, Carrefour Tunisie maintient ses efforts continus dans la protection du pouvoir d’achat mais aussi la promotion de ses valeurs tunisiennes, en soutenant l’économie locale et en favorisant l’emploi au sein de la communauté.

Carrefour Tunisie remercie chaleureusement tous ses clients pour leur fidélité et leur confiance. Ce label est un symbole de la relation de confiance durable établie entre Carrefour Tunisie et ses clients.