La cimenterie Carthage Cement a clôturé l’année 2023 avec un chiffre d’affaires total de 431 millions de dinars (MD), en hausse de 18% par rapport à l’année 2022, d’après les indicateurs d’activité publié récemment par la Compagnie .Cette croissance est attribuable à la progression positive des activités ciments et granulats, ce qui a permis à la société de consolider sa position de leader du secteur cimentier en Tunisie. En fait, le chiffre d’affaires (ciment et clinker) a progressé de 18%, en raison principalement, de l’augmentation des ventes sur le marché local de 22%, à 339 MD, en 2023.En ce qui concerne le marché d’exportation, la société a réussi à maintenir le même niveau de chiffre d’affaires qu’en 2022, soit 57 MD, malgré une régression de 34% au cours du 4ème trimestre 2022, et ce, en raison des perturbations sur le marché international.De même, le chiffre d’affaires de l’activité Agrégats a évolué positivement de 27%, en 2023, par rapport à 2022, passant de 17,668 MD à 22,411 MD.En revanche, le chiffre d’affaires de l’activité béton a régressé de 11%, pour s’établir à 12,760 MD contre 14,346 MD, en 2022.Carthage Cement a en outre, fait état d’une baisse de l’endettement de 9,4 %, au 31/12/2023 à 345 MD.SAB



