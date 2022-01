Carthage Cement augmente son CA de 29% en 2021

Carthage Cement a clôturé l’année 2021 avec chiffre d’affaires total de 325 millions de dinars (MD), soit une hausse de 29% par rapport à 2020 et de 30% par rapport à 2019 (année de référence). L’entreprise a également, quadruplé ses ventes à l’exportation, faisant passer le chiffre d’affaires Export de 8,936 MD en 2020 à 47,650 MD en 2021, selon un communiqué publié par la société mercredi.

La production annuelle de clinker et de ciment a enregistré une augmentation respective de 12% et 22% par rapport l’année précédente, pour atteindre 1,486 million de tonnes de clinker et 1,782 million de tonnes de ciments. Cette performance a permis à Carthage Cement de maintenir sa position de leader sur le marché local en réalisant une hausse de 14% du chiffre d’affaires du marché local par rapport à 2020.

Une forte reprise a été aussi enregistrée au niveau de l’export (ciment et clinker), puisque le chiffre d’affaires a été quadruplé, passant de 8,936 MD en 2020 à 47,650 MD en 2021, soit une croissance de 433%.

Au terme de l’année 2021, la production d’agrégats a évolué de 16% et le chiffre d’affaires afférent a affiché une hausse de 6% passant à 15,866 MD en 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité Béton a aussi progressé de 10% pour s’établir à 11,868 MD contre 10,835 MD en 2020 et ce malgré la régression affichée au niveau du secteur du béton prêt à l’emploi.

Par ailleurs, au 31 décembre 2021, les investissements de la société ont atteint 21,477 MD et son endettement a régressé de 5, 25% par rapport 2020, pour se situer à 412,693 MD.

Il est à noter que la société a honoré tous ses engagements financiers échus en 2021 dans les délais, d’après la même source.