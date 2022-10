Carthage Cement: Le Chiffre d’affaires en progression de 10% à fin septembre 2022

Le chiffre d’affaires(CA) de la société « Carthage Cement » a enregistré, à fin septembre 2022, une progression de 10% pour atteindre 262 millions de dinars(MD) contre 239 MD, au cours de la même période de l’année précédente, selon les indicateurs d’activité de la société publiés, mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Et d’expliquer qu’au terme du troisième trimestre 2022, la société a réussi à poursuivre la dynamique positive de ses ventes, en accélération par rapport aux deux trimestres précédents.

Pour l’activité Ciment, le CA total de l’activité cimenterie (Ciment et clinker) a augmenté de 10% entre 2021 et 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse du CA export de 25% et celle du chiffre d’affaires local de 7%.

Le CA export est passé de 32,915 MD, au 30 septembre 2021 à 41,187 MD, au cours de la même période en 2022, et le CA local a atteint 198,432 MD, au 30 septembre 2022, contre 185,639 MD pour la même période de 2021.

Pour l’activité Agrégats, le CA a connu, au terme du troisième trimestre 2022, une amélioration de 3% pour atteindre 12,162 MD.

L’activité Béton a affiché, à fin septembre 2022, une progression du CA de 18% pour s’établir à 10,482 MD contre 8,884 MD, fin septembre 2021.

Selon les indicateurs d’activité de la Société Carthage Cement, les investissements ont atteint, au 30 septembre 2022, 16,868 MD et l’endettement a enregistré une baisse de 7% par rapport au 30 septembre 2021, pour se situer à 393,7 MD.