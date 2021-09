Castex au salon Global Industrie pour lancer la réindustrialisation

Près de 9.000 entreprises aidées pour leur numérisation, et 553 projets de relocalisation engagés en un an: Jean Castex est attendu lundi au salon Global Industrie à Lyon pour faire le bilan de la première année du plan de relance, et poser les jalons d’une réindustrialisation qui se voudrait respectueuse du climat.

Le Premier ministre interviendra en clôture d’une séance plénière du Conseil national de l’Industrie (CNI) le jour de l’inauguration du salon, devant patrons et syndicats des différentes branches du secteur et les représentants de l’Etat.

En un an, près de la moitié du pactole des 100 milliards d’euros mis sur la table par l’Etat -assumé à 40% par l’Union européenne- pour endiguer la crise économique et sociale née de la pandémie, a été « engagé », et 70% devraient l’être d’ici la fin de l’année, a indiqué Matignon dimanche soir.