CAWTAR annonce le lancement de l’application mobile SafeNess

Le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) a annoncé mardi, sur sa page officielle, le lancement d’une nouvelle application mobile baptisée » Safe Ness » pour protéger les femmes de la violence et du harcèlement dans les lieux et espaces publics.

Téléchargeable à partir du 1er décembre depuis l’Appstore ou Playstore, cette nouvelle application permet à l’utilisatrice d’ajouter jusqu’à 5 personnes de confiance qui recevront automatiquement une notification lorsque la victime appuie sur le bouton rouge en bas de l’écran pour envoyer une alerte indiquant le lieu et l’heure de l’incident et pourront par conséquent intervenir et contacter la police.

L’application est lancée dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre.

