CDC-Municipalité de Hammam-Lif:  MoU sur un projet économique, écologique, touristique autour de Boukornine

Un Mémorandum d’intention (MoU) a été signé, vendredi entre la CDC et la Municipalité de Hammam-Lif, établissant un partenariat stratégique qui permettrait de travailler conjointement, sur la mise en œuvre d’un projet économique, écologique, touristique, culturel, sportif et social intégré autour du mont Boukornine.

Selon la Caisse des Dépôts et Consignations, « fruit d’une étroite collaboration avec la Municipalité de Hammam-Lif, cette initiative écologique et sociale intégrée, vise la préservation du site, la création des emplois et le développement d’un écosystème durable. Un nouveau concept verra le jour « Le tourisme solidaire au cœur du tourisme durable », générant des bénéfices aussi bien sur l’environnement, les citoyens et les collectivités locales ».

« Ce projet se veut intégrer et participatif, la population avoisinante du site du projet y sera associée ».

La CDC, représentée par sa Directrice Générale, Néjia Gharbi et la Municipalité de Hammam-Lif représentée par son Maire, Dr. Mohamed Ayari ont signé ce MoU au siège de la Caisse.