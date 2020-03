Ce groupe sanguin présente un risque d’infection au coronavirus

Des scientifiques chinois ont, récemment, publié le 11 mars une étude sur le site Medrxiv.org, qui a révélé que les personnes de groupe sanguin A sont plus susceptibles d’être infectées par le nouveau coronavirus.

Selon l’étude, le groupe sanguin O présente un risque d’infection significativement plus faible.

Les chercheurs ont d’abord examiné le groupe de 3.694 personnes non infectées à Wuhan et ont découvert que parmi elles, 33,84% appartenaient au groupe O, 32,16% au A, 24,90% au B et 9,10% au groupe sanguin AB.

Des tests menés sur 1.775 patients infectés de l’hôpital Jinyintan de Wuhan (dont 206 sont décédés) ont montré que 37,75% présentaient un groupe sanguin A, 26,42% un groupe B, 25,80% un groupe O et 10,03% un groupe AB.

A rappeler que le Covid-19 a touché 145 pays et territoires avec plus de 180.000 cas d’infection et plus de 7.000 morts.