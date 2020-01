Ce ne seront plus 20, mais 25. Ghannouchi “Yourid”

Elyes Fakhfakh est déterminé à former un cabinet ministériel restreint de 25 ministres, a souligné Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de sa rencontre, jeudi, à Dar Dhiafa à Carthage, avec le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, Ghannouchi a indiqué que son parti plaide pour cette option, même ” si cela conduirait à reconstituer certains ministères où à supprimer la plupart des secrétariats d’Etat.

” Le mouvement Ennahdha est disposé à ne pas perdre du temps dans la formation du prochain gouvernement “, a-t-il insisté, ajoutant que le futur cabinet ministériel devrait refléter l’image du paysage parlementaire.

Par ailleurs, Ghannouchi a formé le vœu de voir le prochain gouvernement se composer de partis politiques et non pas de personnalités, affirmant préférer un gouvernement d’union nationale loin de toute exclusion.

Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que le parti Qalb Tounes fasse partie de la coalition gouvernementale.

Selon Ghannouchi, Elyes Fakhfakh a fait part, lors de cet entretien, de sa volonté d’interagir avec les partis politiques et non pas avec les personnalités. “Le chef du gouvernement désigné nous a également informé de son programme et de ses priorités”, a-t-il ajouté.

Le programme du chef du gouvernement désigné porte sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens notamment à travers la baisse des prix et la lutte contre la contrebande, a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement désigné avait entamé, jeudi, les concertations avec les acteurs politiques et sociaux en vue de former le prochain gouvernement.

Le président de la République, Kais Saied, avait chargé, le 20 janvier courant, Elyes Fakhfakh, de former un gouvernement dans les plus brefs délais.