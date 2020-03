Ce que “International Crisis Group” propose à la Tunisie de faire

« Les élections législatives et présidentielles de fin 2019 ont bouleversé la scène politique. Une nouvelle classe politique dite souverainiste a fait son apparition au parlement et à la présidence. Quatre mois ont été nécessaires pour que, le 27 février 2020, l’Assemblée octroie sa confiance à un nouveau gouvernement ». C’est ce qu’on pouvait lire dans le tout dernier rapport du Think Tak « International Crisis Group » à propos de la Tunisie.

Traitant des derniers développements ICG a estimé que « la Tunisie a perdu un temps précieux. La présence de personnalités et de forces politiques dites souverainistes, favorise l’installation d’un climat de surenchère populiste augmentant les tensions politiques et la polarisation sociale et diminuant la capacité du pays à relever les défis économiques et sécuritaires ».

Donnant ensuite son avis sur le meilleur moyen d’agir, le Think Tank a conseillé, « afin de réduire ces surenchères, la nouvelle classe politique devrait faciliter la mise en place de mécanismes de dialogues inclusifs qui fixeraient de manière consensuelle les orientations stratégiques nationales de long terme, en particulier celles visant à accroitre la souveraineté économique du pays ».