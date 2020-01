Ce que je pense : Arrogant, se tromperait-il déjà de maître ?,La Tunisie, l’homme malade de l’Afrique du Nord, Le cabinet IHS Markit évoque la probabilité d’élections anticipées dans 6 mois en Tunisie

Le président de la République reçoit six enfants tunisiens rapatriés de Libye Le président de la République Kais Saied a reçu jeudi, au palais de Carthage, six enfants orphelins tunisiens qui ont été rapatriés de Libye ce soir après avoir été secourus,

Le Gouverneur de la BCT et le ministre des Finances quittent Dar Dhiafa à Carthage sans donner de déclaration A l’issue d’une rencontre avec le chef du Gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie(BCT) Marouane El Abassi et le ministre des Finances et du