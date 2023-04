Ce que seront la croissance, l’inflation et le déficit de la Tunisie en 2023-2024 selon le FMI

Le Fonds monétaire international, dont les Réunion de printemps, s’ouvrent cette semaine à Washington, a livré ses projections relatives aux indicateurs économiques qui devraient être celles de la Tunisie en 2023 et 2024.

Ainsi, et s’agissant de croissance, son taux devrait se situer à 1,3% en 2023, et à 1,9% l’année suivante, d’après le rapport du FMI sur les perspectives et politiques mondiales.

En ce qui concerne les prix à la consommation, leur indice est donné pour s’établir au taux de 10,9% en 2023 et de 9,8% en 2024.

Enfin, le FMI prévoit que le solde du compte courant de la Tunisie devrait tourner autour de -7,1% , cette année (2023) et descendre à -5,7% en 2024.