Cellules orageuses attendues dans le nord à partir de l’après-midi et températures toujours en hausse

Les températures seront toujours en hausse samedi, indique l’Institut National de la Météorologie (INM). Les maximales oscilleront entre 35°c et 47°c dans les régions côtières du nord et les hauteurs. Elles seront comprises entre 41°c et 47°c dans le reste des régions. Elles seront accompagnées de coups de sirocco.

Des cellules orageuses sont attendues dans le nord à partir de l’après-midi. Elles seront accompagnées de pluies parfois abondantes et de chutes de grêle dans certains endroits.

Les pluies gagneront progressivement certaines délégations de l’est.

La vitesse du vent atteindra 40 km/h près des côtes.

La mer sera très agitée à agitée dans le nord. Elle sera ondulée à agitée à l’est du pays.

