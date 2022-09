Cellules orageuses et pluies éparses, cette nuit

Des cellules orageuses sont prévues, au courant de la nuit de vendredi, sur le Nord et le Centre du pays, accompagnées de pluies éparses. Les précipitations seront abondantes sur les régions de l’est et elles seront accompagnes de chute de grêle, avec l’apparition de foudre par endroits.

Le vent soufflera faible à modéré à une vitesse de 40 km/h près de côtes. Cette vitesse peut atteindre les 70 km/h, lors de l’apparition des cellules orageuses. La mer sera agitée.

Les températures se situeront, durant la nuit, entre 28 et 33 degrés, dans les différentes régions du pays. Elles s’élèveront à 35 degrés au Sud-ouest et à l’extrême Sud.

