Cenizaro Hotels and Resorts dévoile The Residence Douz en Tunisie

Ouvrant ses portes en octobre 2023, The Residence Douz est le premier centre de villégiature dans le désert lancé par Cenizaro Hotels and Resorts et la deuxième ouverture de l’enseigne en Tunisie. Véritable porte d’entrée sur le Sahara, entouré de sable doré scintillant et de palmiers se balançant, ce lieu de retraite serein comprend 50 villas élégantes, deux restaurants gastronomiques et un Spa by Clarins, le tout sur 14 hectares de dunes ondulantes, précise Travel Trade Journal.

Situé dans le sud de la Tunisie, ce complexe de luxe offre une évasion hors du commun aux voyageurs à la recherche d’une oasis de confort et d’isolement. Situé dans une oasis de palmiers, le campement allie harmonieusement luxe moderne et élégance intemporelle, invitant les visiteurs à rêver paisiblement sous un ciel étoilé et à se détacher du monde extérieur, ajoute-t-il. Faisant référence au design et à l’esthétique couleur maison, les villas et les espaces communs comprennent des œuvres d’art de peintres et de sculpteurs tunisiens émergents, des tapis tissés à la main et des terrasses privées. Faites un plongeon dans la grande piscine avant de passer l’après-midi sur de confortables chaises longues. Des boissons rafraîchissantes et de somptueux en-cas sont servis au bord de la piscine pour calmer les appétits.

The Residence Douz suit les traces de The Residence Tunis, qui a ouvert ses portes en 1996 et qui reste un grand favori parmi les voyageurs de luxe qui visitent le nord du pays. Cenizaro Hotels and Resorts souhaite continuer à investir dans cette destination culturelle et est ravi de proposer aux voyageurs deux offres uniques, permettant aux clients de voyager de la côte au désert avec facilité et de découvrir les nombreux trésors de la Tunisie.

