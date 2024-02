Cepex : Appel à participation à une mission économique tunisienne au Canada, du 10 au 20 juin 2024

Tunisia Export Team organise, avec l’appui de l’Ambassade de Tunisie à Ottawa, du 10 au 20 juin 2024, une mission économique tunisienne au Canada, pour participer aux « Rendez-vous d’affaires de la Francophonie » et au salon Collision, d’après une information publiée vendredi, par le Centre de promotion des Exportations (CEPEX).

La délégation tunisienne prendra, ainsi, part aux « Rendez-vous d’affaires de la Francophonie » prévu du 12 au 14 juin 2024 à Québec. Cette rencontre, qui groupera des centaines d’entrepreneurs, permettra aux participants de tisser des liens profitables dans le vaste réseau d’affaires francophone. Au programme de ce conclave, figure une douzaine de conférences sur des thématiques variées, dont le réseautage et le mentorat en entrepreneuriat, la puissance et les alliances stratégiques des femmes, l’espace numérique et le portrait économique actuel…

Les chefs d’entreprises tunisiennes peuvent, en outre, participer au salon Collision qui se tient du 17 au 20 juin 2024 à Toronto. Cette conférenc se présente comme l’une des plus grandes conférences technologiques au monde, selon le centre.

Le CEPEX invite les entreprises intéressées par la participation à cet évenements à s’inscrire, en envoyant un formulaire de participation, dûment rempli.