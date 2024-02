CEPEX : Appel à participation au Salon ‘’World Food Poland 2024’’, en Pologne

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) invite les entreprises tunisiennes intéressées à prendre part au Salon ‘’World Food Poland 2024’’, prévu en Pologne, du 16 au 18 Avril 2024, à s’inscrire sur la plateforme du CEPEX via le lien suivant : Considéré comme l’un des plus importants salons Internationaux de l’Alimentation et des Boissons, le salon ‘’World Food Poland’’ se veut un point de rencontres avec les différents acteurs internationaux de l’industrie agroalimentaire (chaînes de distribution, grossistes, détaillants…).Ce salon annuel regroupe près de 300 exposants et accueille 7.000 visiteurs venants de 25 pays, à travers le monde, selon ses organisateurs.

- Publicité-