Cepex: Mission d’affaires à Benghazi en février 2024

Une mission d’affaires multisectorielle sera organisée du 12 au 15 février prochain, à Benghazi, en Libye, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

L’objectif de cette mission économique est renforcer le positionnement des produits tunisiens dans la région de l’est de la Libye et d’explorer de nouvelles opportunités visant à consolider le partenariat avec les entreprises libyennes. Elle s’inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la visite menée récemment par les membres de la chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture de Benghazi, en Tunisie, selon le Cepex.

Les secteurs qui seront privilégiés dans le cadre de cette mission sont notamment l’industrie médicale, pharmaceutique et parapharmaceutique; les services pétroliers; la santé; l’agriculture, l’emballage ainsi que les matériaux de construction.

