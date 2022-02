Cepex: Rencontres B2B entre Tunisiens et Nigérians le 3 mars à Tunis

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a annoncé, mercredi, l’organisation de Rencontres Professionnelles B2B entre entreprises tunisiennes et une quinzaine d’acheteurs nigérians, le jeudi 3 mars 2022, à la Maison de l’Exportateur.

Les secteurs d’activités concernés par ces rencontres sont les BTP et matériaux de construction et l’agro-alimentaire ( Double concentré de tomate, produits de confiserie, huile d’olive, huiles végétales, conserves de sardine et thon, biscuits, chocolat, fromage, margarine).

Sont également concernées les industries diverses : Accessoires pour bouteilles de gaz GPL (robinets, raccords, accessoires …) et les services (énergies renouvelables – Manutentionnaires (agents de dédouanement et transitaires), installations électriques.

Les entreprises tunisiennes intéressées doivent envoyer un formulaire de participation au plus tard le 28 février 2022.