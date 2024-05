forum économique Tuniso-Turc à Istanbul pour un partenariat Win Win

Un forum économique Tuniso-Turc se tiendra le 5 juin 2024 à Istanbul(Turquie), à l’initiative de l’UTICA et le Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEIK) en collaboration avec toutes les structures membres de « Tunisia Export Team ».

Cet événement vise à renforcer la complémentarité et le partenariat économique avec la Turquie tout en focalisant sur les moyens de stimuler les investissements turcs en Tunisie dans différents domaines d’activité.

Les rencontres de partenariat qui seront organisées à l’occasion de forum offriront une réelle opportunité pour encourager les opérateurs économiques turcs à établir des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises tunisiennes et de bénéficier de l’expérience turque en matière de développement des chaînes de valeur à l’international.

Le CEPEX a indiqué que les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à ce forum, sont priées de remplir le formulaire de participation et l’envoyer avant le 24 mai 2024 sur les adresses suivantes : [email protected]/ [email protected]

Et de préciser que les secteurs concernés par cette mission sont principalement, l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, les matériaux de construction, le textile et habillement, le cuir et chaussures…

A rappeler que le ministère du Commerce et du développement des exportations, a signé le 3 décembre 2023, à Istanbul, avec son homologue turc, la décision du Conseil de partenariat tuniso-turc, stipulant la révision de l’accord de libre-échange conclu entre la Tunisie et la Turquie, à travers l’adoption de trois principales mesures.

Cet accord stipule trois mesures relatives à la fixation d’une liste de produits agricoles et industriels ainsi que la promotion des investissements turcs en Tunisie.

Quant à la 3ème mesure, elle concerne le renforcement des investissements turcs en Tunisie et l’organisation d’un forum d’investissement tuniso-turc.

« Le ministère du Commerce et du développement des exportations est parvenu, après des négociations, entamées depuis octobre 2022, à résoudre tous les points controversés et à conclure cet important accord, visant à protéger l’industrie nationale et limiter l’aggravation du déficit commercial avec la partie turque », a fait savoir le département du commerce.