CEPEX:lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour une action transversale d’exportation des dattes de Kébili

-Le Fonds “TASDIR+ “et “ANNOUR FOOD” ont lancé un appel à manifestation d’intérêt aux entreprises pour lancer une action transversale pour l’exportation durable de la filière ” dattes ” de la région de Kébili sur les marchés français et russe.

Selon un communiqué, publié par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), sur son site électronique, cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet visant à améliorer la compétitivité et à développer l’exportation de la filière ” dattes ” de la région de Kébili.

Huit entreprises ont adhéré à ce projet dont le coût global est estimé à 537 224TND. Initié en décembre 2019, il se prolongera sur une période de 18 mois en fonction du nombre d’entreprises nouvellement adhérentes, indique le CEPEX.

Les opérateurs de la région de Kebili souhaitent ainsi développer les exportations des sociétés adhérentes à hauteur de 10% à 15%.

Parmi les résultats attendus de ce projet figurent la mise en place d’une stratégie d’exportation, le renforcement de la compétitivité commerciale des bénéficiaires et l’augmentation du chiffre d’affaires (CA) export, l’amélioration de la réputation du produit/filière/région via le label AOC (Appellation d’origine contrôlée) et la pénétration durable sur les marchés français et russe.

Les entreprises intéressées sont priées de déposer leurs candidatures avant la date limite, fixée au 22 décembre 2019.