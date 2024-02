Céréales : Les offres pour le blé dur encore à l’étude

L’agence de presse anglaise « Reuters », a indiqué dans une récente information, que « le prix le plus bas proposé mercredi lors de l’appel d’offres international lancé par l’agence nationale tunisienne des céréales pour l’achat de 100 000 tonnes de blé dur a été évalué à 414,68 dollars la tonne, coût et fret (c&f) inclus, ont indiqué des négociants européens dans leurs premières évaluations ».

La même source a précisé que « l’offre la plus basse aurait été soumise par la maison de négoce Casillo pour 25 000 tonnes d’origines facultatives, et qu’aucun achat n’a encore été effectué et les offres sont toujours à l’étude, ont-ils précisé. Une décision est attendue plus tard mercredi ».