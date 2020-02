Cérémonie de passation de pouvoirs à Dar Dhiafa à Carthage

Une cérémonie officielle de passation de pouvoirs entre le gouvernement sortant de Youssef Chahed et le gouvernement d’Elyes Fakhfakh a eu lieu, ce vendredi, à Dar Dhiafa à Carthage.

A l’ouverture de la cérémonie, le chef du gouvernement sortant Youssef Chahed a indiqué que la Tunisie est désormais immunisée contre le terrorisme à la faveur des réussites accomplies par les forces de sécurité et de l’Armée.

” La Tunisie a gagné 15 points dans le ” Global terrorisme Index 2019 “, établi par l’Institut pour l’économie et la paix (Institute of Economics and Peace, IEP) ” a-t-il soutenu.

Défendant le bilan de son gouvernement (2016-2020), Chahed a souligné que la quasi-totalité des indicateurs économiques sont aujourd’hui au vert.

Par ailleurs, Youssef Chahed a affirmé avoir préparé ‎” un dossier ‎complet sur les grands projets en cours ainsi que sur les actions à entreprendre permettant au nouveau gouvernement d’être ‎immédiatement opérationnel”.

Des efforts devront être fournis pour alimenter les ressources de l’Etat, promouvoir l’employabilité, créer de la richesse et protéger davantage les catégories vulnérables, a-t-il dit.

De son côté, Elyes Fakhfakh, a fait observer que le changement de gouvernements a largement affaibli la Tunisie, appelant à préserver la stabilité politique, loin de tout scénario de Carthage 1 et Carthage 2.

” Il faut commencer immédiatement le travail pour répondre aux attentes du peuple tunisien, en s’appuyant sur les réalisions accomplies par les gouvernements qui se sont succédé, a-t-il avancé.

Il a dit disposer d’un programme de ” salut et de réforme ” pour la Tunisie, estimant que les partis, toutes sensibilités politiques confondues, sont conscients de la situation ” critique ” que traverse le pays particulièrement sur le plan social.

Evoquant la propagation du coronavirus (Covid-19) dans le monde, Fakhfakh a indiqué que son cabinet entamera dés cet après-midi l’examen des moyens permettant de faire face à cette épidémie.

Au cours de cette cérémonie, Youssef Chahed a remis à Elyes Fakhfakh le rapport d’activités de son gouvernement (2016-2020). Ce rapport sera remis aux membres du nouveau gouvernement, par département.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement sortant et du nouveau cabinet ministériel, du président de l’Assemblée des représentants du peule (ARP) Rached Ghannouchi, de l’ancien président de la République par intérim Foued Mbazaa et de l’ancien président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) Mustapha Ben Jaâfar.

Y ont pris part également, les anciens chefs de gouvernement Mehdi Jomaa, Habib Essid, Hammadi Jebali, Ali Laarayedh ainsi que des dirigeants des partis politiques, représentés au Parlement.

Les secrétaires généraux des organisations nationales (UTICA, UTAP, UNFT, ONAT) ont assisté à la cérémonie à l’exception de l’UGTT.