Ces 6 permis peuvent changer la donne, affirme la patronne de la prospection

Toutes les études géologiques ont montré que les sites géographiques pour prospection font l’objet de grandes attentes, a affirmé la directrice de la prospection et de la production des hydrocarbures au ministère de l’Industrie et de l’Energie, Rania Marzouk.

Lors d’une séance d’audition, tenue vendredi, par la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure de base et de l’environnement, relevant de l’ARP, elle a ajouté que si les six permis de prospection, présentés lundi, sont transformés en permis d’exploitation, cela permettra de renforcer la production nationale d’hydrocarbures.

D’après le député, Hassine Yahyaoui, ces prospections disponibles particulièrement au nord du pays ouvrent de nouvelles perspectives et de grandes promesses pour le pays.

Le député Ameur Laârayedh a fait savoir, à l’Agence TAP, que la commission octroiera son approbation préliminaire lundi 17 juin 2019, pour passer par la suite à l’adoption finale de ces permis.

Ces permis concernent celui de Hizoua (gouvernorat de Tozeur), exploité par l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP), propriétaire du permis, alors que la société américaine ” Hunt orverseas oil company ” procèdera à des travaux de prospection d’un coût total aux alentours de 5 millions de dollars.

D’autres permis concernent l’oasis du gouvernorat de Kébili exploitée par l’ETAP et la société américaine ” Hunt orverseas oil company “, d’un coût de 2,5 millions de dollars, outre le permis Saouaf dans le Centre de la Tunisie qui relève de l’ETAP à hauteur de 50% et la société Upland (saouaf) LTD, une société britannique nouvellement créée avec un coût total de 2,5 millions de dollars.

Il y a également deux permis à exploiter par l’ETAP (Metline -Teskraya et Kef Abed, et la société norvégienne (entrepreneur) ” Panoceanic Energy Limited ” d’un coût de 1 million de dollars pour chaque permis exploité.